تشكيل النصر المتوقع في مواجهة “الطائي”

استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر، على التشكيل الذي سيدفع به في مواجهة الطائي، اليوم السبت.
ويستضيف النصر في ملعب الأول بارك فريق الطائي، في إطار منافسات الجولة 25 من عمر دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.
ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، وفي النقابل يحتل الطائي المرتبة السادسة عشر بـ 22 نقطة. وفق “سبورت 24”.
وباتت التشكيلة الأقرب للنصر في مواجهة الطائي، الليلة، على النحو التالي:
حراسة المرمى: دافيد أوسبينا
الدفاع: أيمن يحيى، علي لاجامي، محمد آل فتيل، أليكس تيليس.
الوسط: أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي.
الهجوم: كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني.