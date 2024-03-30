سالم الدوسري.. لتعزيز “مئويته” أمام الشباب

تتجه الأنظار نحو ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، لمتابعة ديربي الرياض بين الشباب والهلال، مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي.
ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن برصيد 68 نقطة، ويحتل الشباب المركز الحادي عشر في جدول الترتيب بـ 28 نقطة.
وكانت مباراة الدور الأول قد انتصر فيها الهلال بهدفين على حساب الشباب.
وفي ظل رغبة الهلال في تعزيز رقمه القياسي العالمي من حيث الانتصارات الممتالية والوصول إلى الفوز رقم 30 تواليًا، يطارد سالم الدوسري نجم الفريق رقمًا آخرًا.
وكان سالم الدوسري قد انضم لقائمة ذهبية في تاريخ الهلال بوصوله إلى الهدف رقم 100 بقميص النادي.
وسجل أكثر من 100 هدف بقميص الهلال كل من ياسر القحطاني وسامي الجابر وبافتيمبي جوميز و محمد الشلهوب، وأخيرًا سالم الدسويري الذي أحرز هدفه المئوي في مرمى ضمك بالجولة 24.وفق “سبورت 24”.
ويتطلع الدوسري لزيادة غلته من الأهداف خلال لقاء الشباب الليلة في روشن، بعد خول القائمة المئوية في نادي الهلال.
وكان سالم الدوسري قد قاد الأخضر السعودي خلال فترة التوقف الدولي لفوز ثمين في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم و كأس آسيا، مسجلاً هدف الانتصار.