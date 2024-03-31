تهيئة “11 موقعًا” لإيقاف مركبات “المعتمرين”

هيأت الإدارة العامة للمرور، 11 موقعًا لإيقاف مركبات المعتمرين والزوار ونقلهم عبر وسائل النقل العام والترددي إلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان الجاري، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وخصّصت الإدارة 6 نقاط مواقف بجانب العاصمة المقدسة، شملت موقف الجمرات، وموقف دقم الوبر، وموقف الأمير متعب، وموقف كدي، وموقف الزاهر، وموقف الرصيفة، إلى جانب 5 نقاط في مداخل مكة المكرمة، ضمت موقف الشرائع، وموقف الليث، وموقف جدة السريع، وموقف الهدا، وموقف النورية.
وكانت قوات أمن العمرة قد أطلقت مطلع شهر رمضان الدليل الإرشادي، الذي يوضح تنظيم دخول المركبات ونقل المعتمرين والزوار، عبر خرائط تفاعلية تسهل على المعتمرين والزائرين اختيار المواقف والطرق المناسبة، واستخدام وسائل النقل العام والترددي للوصول إلى الحرم المكي الشريف. وفق “أخبار 24”.