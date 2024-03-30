محرز يتفوق على رونالدو في “روشن”

بات الدولي الجزائري، رياص محرز، المحترف في صفوف النادي الأهلي، هو أكثر لاعبي دوري روشن السعودي قيامًا بالتمريرات الحاسمة.
ونجح محرز في صناعة 10 أهداف بقميص الأهلي في روشن هذا الموسم، آخرهم في مباراة الأمس أمام الاتفاق في لقاء الجولة 25.
وتصدر الجزائري قائمة اللاعبين الأكثر من حيث التمريرات الحاسمة في دوري روشن برصيد “10 أسيست”، متفوقًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صوف النصر وصاحب الـ “9 أسيست”، والذي يتساوى مع ألفارو ميدران لاعب الاتفاق.
كان الأهلي قد تعادل أمس الجمعة أمام مضيفه الاتفاق بنتيجة 2-2، ورفع رصيده إلى النقطة 48 مستمرًا في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن.وفق “سبورت 24”.
الجدير بالذكر أن محرز قد ساهم بـ 19 هدفًا مع الأهلي في دوري روشن السعودي، منذ قدومه في الصيف الماضي، حيث سجل 9 و صنع 10 آخرين لزملائه.