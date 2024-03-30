وفاة مشاعل آل مبارك قائدة العمل التطوُّعي بالمملكة

تُوفيت اليوم مديرة عام إدارة التطوُّع في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشاعل آل مبارك.
ونعى وزير “الموارد البشرية” أحمد الراجحي الفقيدة، وقدم لأسرتها العزاء سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة، وأن يجزيها خيراً على ما بذلته من جهود مميّزة في العمل التطوُّعي الذي كانت إحدى أهم ركائزه في المملكة، وما تحقق من أثر سيبقى في ميزان حسناتها.
وعملت مشاعل آل مبارك مديرة عام الإدارة العامة للتطوُّع والمشاركة المجتمعية بوزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، وقامت بالعديد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجال العمل التطوعي، وتعد المدرب المعتمَد في الحوار والاتصال الفعّال من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.وفق “أخبار 24”.
وأثارت وفاتها موجة من الحزن والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعلت المجتمعات الافتراضية بشكل واسع لتقديم التعازي والدعاء للمرحومة، وذلك تقديراً لعملها النبيل وإسهاماتها الكبيرة في مجال التطوع وخدمة المجتمع.