بيومه العالمي.. أعراض وعلاج “ثنائي القطب”

تحتفي المنظمات والمؤسسات الصحية العالمية في يوم 30 من مارس كل عام باليوم العالمي لاضطراب ثنائي القطب، والذي يوافق يوم ميلاد الرسام الهولندي “فنسنت فان جوخ” كأشهر مصاب بثنائي القطب الذي ارتبط بإصابة الفنانين بشكل خاص.
ويُعَدّ الاضطراب المعروف سابقًا باسم “الهوس الاكتئابي”، اضطراباً مزاجياً يسبب تحولات جذرية في المزاج والطاقة والقدرة على القيام بالمهام اليومية، حيث يعاني الأشخاص المصابون به من فترات من الانفعالات الشديدة وتغيرات السلوك الحادة التي قد تستمر إلى أسابيع.
وفي هذا الصدد، لفت تجمع الرياض الصحي الثاني إلى أن أبرز أعراض اضطراب ثنائي القطب، تتمثّل في ارتفاعات مزاجية كالسعادة المفرطة والهوس، قد تصاحبها أو تعقبها انخفاضات مزاجية حادة مثل الحزن الشديد والاكتئاب.
وأضاف التجمع الصحي أن مضاعفات الاضطراب تشمل مشاكل في النوم ومستويات النشاط، وضعف الأداء في الحياة اليومية كالعمل أو الأنشطة الاجتماعية، مشيراً إلى أن العلاج قد يكون عبر تناول الأدوية أو القيام بإدارة تقلبات المزاج والأعراض المصاحبة لها عبر الاستشارات الطبية.وفق “أخبار 24”.
ويتميّز اضطراب ثنائي القطب بتعدد أنواعه، حيث يصاحب النوع الأول نوبات هوس تستمر لمدة 7 أيام على الأقل، والنوع الثاني يأتي مصحوباً بنوبات من الاكتئاب والهوس الطفيف أو الخفيف، فيما يطلق على النوع الثالث اسم اضطراب دورية المزاج.