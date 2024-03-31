“ليالي رمضان” تبهج أهالي “الرياض”

صاحب اختتام النسخة الثالثة من مهرجان “ليالي رمضان”، العديد من الفعاليات التي استعرضت الأجواء الروحانية والثقافة السعودية على مدار 9 أيام منذ انطلاقها في مقر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بحي المعذر في الرياض.
وتضمّنت فعاليات المهرجان عدداً من النشاطات، منها البطولة المجتمعية الثالثة لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، واحتفاء اليوم العالمي للمسرح بمشاركة رواد المسرح والتمثيل، وفعالية ألعاب الارتجال، ولقاء “تعلم الشطرنج من الصفر” بالتعاون مع بون تيكس للشطرنج، وورشة “التعريف بمكونات الطين السائل السعودي” بالتعاون مع الجمعية السعودية للخزف.
وخُصصت مساحة في المهرجان للمشاركين من الهواة على مستوى الفنون التشكيلية والعروض المختلفة، ومساحة للجمعية السعودية للخزف لاستعراض إبداعات الأيادي السعودية في الأعمال اليدوية، إلى جانب أركان المناطق الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية والوسطى التي استعرضت هوية كل منطقة وثقافتها بالأزياء والأطعمة، فضلاً عن ركن للقهوة السعودية يُبرز اختلافات تحضيرها بين المناطق. وفق “أخبار 24”.
ولاقى المهرجان حضوراً مجتمعياً كبيراً، حيث حاكوا من خلال أنشطته المتنوعة الماضي بأبعاد هويته وتراثه وأصالة مجتمعه، وإبراز ذلك في نوعية الأزياء، وتعدد الثقافات المجتمعية، وغيرها من الأنشطة التي تنمي روح الإبداع والابتكار لدى الأطفال والزوار، وتضفي عليهم حيوية الشهر الكريم وأفراحه.