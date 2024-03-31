“مايكروسوفت” تضيف إنشاء رموز QR لويندوز 11

أضافت شركة مايكروسوفت ميزة إنشاء رموز الاستجابة السريعة QR في نظام ويندوز 11 لتسهيل مشاركة الروابط والملفات بين الأجهزة.
وأوضحت الشركة أن الميزة تعمل على تسهيل نقل الملفات والروابط من جهاز الحاسوب إلى الهاتف، وستتوفر في هواتف آيفون بتوافق أقل من الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز، ويمكن للمستخدمين النقر فوق زر خاص بجوار زر “نسخ الرابط” لإنشاء رمز QR عند مشاركة الملفات أو الروابط.
وتتوفر الميزة في متصفح مايكروسوفت إيدج، وذلك بالنقر فوق زر المشاركة في شريط أدوات المتصفح، ثم إنشاء رمز QR بالضغط على الزر المخصص في النافذة المفتوحة.
وتعمل مايكروسوفت على تحسين تجربة المشاركة في ويندوز 11، وخاصة مع إصلاح مشكلة إغلاق النافذة عند الضغط في أي مكان خارجها، وأصبح الإغلاق فقط بالضغط على زر الإغلاق المخصص. وفق “أخبار 24”.
ويذكر أن مايكروسوفت كانت قد أضافت ميزة مسح رموز الاستجابة السريعة QR في تطبيق الكاميرا الافتراضي في نظام ويندوز لتسهيل الانضمام إلى شبكات واي فاي على وجه الخصوص، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة اتصال واي فاي في الحاسوب مع الأجهزة الأخرى باستخدام نفس الرموز.