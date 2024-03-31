“ريجيكامب”: الحكم حرمنا من ركلة جزاء أمام النصر

أكد المدير الفني لفريق الطائي، ريجيكامب، أنهم حاولوا المنافسة في المباراة أمام النصر والخروج بشكل إيجابي، لافتاً أنه حتى لو دافع بـ10 لاعبين بعد هدف التعادل من الممكن أن يسجل هدف النصر.
وحقق فريق الكرة الأول بنادي النصر، فوزًا عريضًا على حساب ضيفه الطائي، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض، في إطار الجولة 25 من دوري روشن السعودي.
وقال ريجيكامب في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الفريق أمامه مهمة صعبة للبقاء في دوري المحترفين.
وأضاف، أنهم كانوا متنافسين مع النصر قبل حالة الطرد التي تعرض لها الطائي، مشيراً إلى أن هناك لمسة يد وركلة جزاء لهم لم تحتسب.
وأوضح، أن المباراة أمام النصر كانت ذات وجهين، ولعبوا بوضع التحدي حتى أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الطائي، وكانت لديهم ركلة جزاء غير محتسبة. وفق “سبورت 24”.