أمطار وسيول متوقعة بعدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا أحمر اللون بشأن الحالة الجوية المتوقعة في منطقة الرياض خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحديدًا من الواحدة صباح (الأحد) حتى الـ 11 مساء اليوم نفسه.
وأشار التحذير إلى أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في المنطقة، يصحبها تأثيرات جوية أخرى، مثل رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
كما أصدر المركز عددًا من الإنذارات حمراء اللون، بشأن الحالة الجوية في عدة مناطق، تشمل مكة المكرمة والباحة وجازان وعسير.
وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد هذه المناطق أمطارًا غزيرة يصحبها عدة تأثيرات جوية أخرى، مثل رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن التحذير يمتد حتى الساعة الثالثة من عصر غدٍ (الأحد) في كل من مكة المكرمة، والباحة وعسير، وحتى السابعة مساء اليوم نفسه في جازان.
وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على بعض المناطق.