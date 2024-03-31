تهنئة “سعودية” بتشكيل حكومة فلسطينية

هنّأ وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، بتكليفه تشكيل الحكومة الفلسطينية، وبتوليه منصب وزير الخارجية الفلسطيني.
وأعرب الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بـ “مصطفى”، عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح، وللحكومة الفلسطينية الجديدة التوفيق في خدمة الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها.
وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع. وفق “أخبار 24”.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد صادق (الخميس) الماضي، على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى، بعد أسبوعين من تكليفه.