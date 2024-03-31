“بيريرا”: هدف الهلال الثاني غير صحيح

أكد المدير الفني لفريق الشباب فيتور بيريرا، أن هدف الهلال الثاني يراه غير صحيح، وسافيتش استعان بيده للسيطرة على الكرة، والحكم لم يعد لتقنية الفيديو لمشاهدة اللقطة، كما أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء لراكيتيتش.
وقال بيريرا، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الهلال فريق كبير ويملك لاعبين ذوي إمكانيات عالية، والشباب جازف في الشوط الثاني وتمكن من تسجيل هدفين، وكان بالإمكان أن نخرج بالتعادل.
وأضاف، أن الشباب لعب بشجاعة أمام الهلال خصوصاً في الشوط الثاني، وفي الشوط الأول كانوا جيدين لكنهم افتقدوا الحماس بعد تسجيل الهدف الأول.
وواصل الهلال سلسلة انتصاراته المدوية بفوز مثير على مضيفه الشباب 4/3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء “السبت” على ملعب نادي الشباب بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. وفق “سبورت 24”.
بهذه النتيجة واصل الهلال سلسلة انتصاراته وأرقامه القياسية كأطول سلسلة انتصارات على مستوى العالم، وعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة، فيما تجمد الشباب برصيده 28 نقطة في المركز الحادي عشر.