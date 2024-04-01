تمديد استقبال “بدل التميُّز” للممارسين الصحيين

مددت وزارة الصحة، استقبال طلبات بدل التميُّز للأعوام (2022- 2023) لجميع الممارسين الصحيين، على أن يكون اعتباراً من تاريخ 18 إبريل لمدة 10 أيام.
وأكدت الوزارة، أن الضوابط المُحددة تشمل أن يكون على رأس العمل الفعلي في المنشأة أكثر من ستة أشهر خلال سنة الاستحقاق، وأن يكون قد اجتاز البرنامج الموفد أو المبتعث لأجله إذا كانت مباشرته بعد الابتعاث أو الإيفاد في سنة الاستحقاق.
وأشارت إلى أنه سيتم صرف البدل فقط من الأشهر التي قضاها الموفد والمُبتعث على رأس العمل الفعلي في المنشأة، مع تعذر رفع الطلبات بعد التاريخ المحدد. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة، قد دعت الممارسين الصحيين من منسوبيها ذوي التميز المهني والسمعة في مجال التخصص للتقديم على بدل التميز 2022- 2023 عَبْر نظام “موارد”.