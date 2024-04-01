“جوارديولا”: الجميع هدفه هزيمتنا رغم احتلالنا المركز الثالث

أصرّ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أن فريقه هو الطرف الذي يريد الجميع التفوق عليه في أصعب سباق بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ سنوات على الرغم من بقاء حامل اللقب في المركز الثالث بعد تعادله سلبيا مع منافسه أرسنال اليوم الأحد.
وسجل سيتي في 47 مباراة متتالية بالدوري على ملعب الاتحاد قبل أن يواجه دفاع أرسنال القوي اليوم.
وأوقف فريق المدرب ميكل أرتيتا هجوم سيتي ومنعه من تسجيل الأهداف على ملعب الاتحاد للمرة الأولى في الدوري منذ هزيمته 2-صفر أمام كريستال بالاس في أكتوبر تشرين الأول 2021.
وسمح التعادل بين الفريقين لليفربول بالصعود إلى قمة الترتيب برصيد 67 نقطة قبل تسع مباريات من نهاية الدوري، بينما يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 65 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن فريق جوارديولا.
وأشار جوارديولا إلى وجود المزيد من الندية في المنافسة على لقب الدوري مقارنة بالسنوات الأخيرة، بما في ذلك الموسم الماضي عندما ابتعد سيتي عن منافسه أرسنال ليفوز بفارق خمس نقاط. وحل مانشستر يونايتد ثالثا وله 75 نقطة. وفق “أخبار 24”.
وحصل سيتي حتى الآن على أربع نقاط فقط من مواجهات الفرق الخمسة الأولى في الترتيب هذا الموسم، مقارنة بحصوله على 16 نقطة في الموسم الماضي.