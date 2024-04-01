نشر قضايا ضريبة السلع الانتقائية لـ2023

نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مدونة القرارات الصادرة من اللجان الضريبية لعام 2023م والمتعلقة بدعاوى ضريبة السلع الانتقائية، وذلك ضمن سعيها لتعزيز مبدأ الشفافية مع شركاء الأعمال وعموم المتعاملين والمهتمين ورفع الوعي بالمنازعات الضريبية.
ويأتي ذلك امتدادًا لسلسلة مجموعة المدونات التي تنشرها الأمانة العامة؛ بهدف إيضاح ما استقر عليه توجه اللجان في النزاعات الضريبية وإيجاد مرجعية شاملة لأعضاء الدوائر والباحثين وعموم المتعاملين والمهتمين.
وشملت المدونة عدة تصنيفات موضوعية منها: القرارات المتعلقة بالفروقات الضريبية، والقرارات المتعلقة بإعادة التقييم الضريبي، ويمكن للمختصين والمهتمين الاطلاع عليهـا عبر موقع الأمانة العامة الإلكتـروني. وفق “أخبار 24”.
وأولت الأمانة العامة أهمية خاصة للقرارات النهائية الصادرة من اللجان كونها تمثل خلاصة الاجتهاد القضائي المستقر المتميزة قابليتها للتطوير والتغيير المستمر حسب مستجدات الواقع لأن تقريره يستهدف الفصل في المنازعات المعروضة أمام اللجان القضائية.