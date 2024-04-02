ترخيص ميناء جازان لمزاولة نشاط “الوكالات”

سلمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الترخيص الأول لشركة “جلوب” للملاحة البحرية، يسمح بمزاولة نشاط الوكالات البحرية في ميناء الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
وتسهم الرخصة، التي سلمها رئيس الهيئة خالد بن محمد السالم، في وضع الأُطُر النظامية لإصدار تراخيص الملاحة البحرية للسفن التي ترفع علم السعودية والسفن الأجنبية التي تعمل في المناطق البحرية للمملكة، وكذلك لسفن النزهة الأجنبية بدون الأجر التي تتواجد في المناطق البحرية للمملكة، ورخص عمل الوحدات البحرية، وأيضاً تحديد الاشتراطات الخاصة بالسلامة للسفن. وفق “أخبار 24”.
كما تنظم التراخيص، التي تخضع لجميع اشتراطات ومتطلبات اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، كل ما يتعلق بنشاطات وخدمات النقل على البحر.
ويُعَدّ الميناء أحد أهم الممكنات الداعمة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وداعماً للصناعات الحالية والمستقبلية لوجستياً، ويُعَدّ قيمة مضافة للنشاط اللوجستي في المملكة والمنطقة، ورافدًا مهما لجذب الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، ومُمكّنًا وداعمًا لإستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، ومعززًا للإستراتيجية الوطنية للصناعة.