بدء تطبيق اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دليل “اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم”، والذي يحدد آليات التخلص النظامي من نفايات البناء والهدم والترميم، عبر عدد من الاشتراطات التي تضمن نقلها إلى مواقع التخلص “المردم” المحددة من الأمانة.
وتختص هذه الاشتراطات بالنفايات التي تنتج عن بناء المباني وأعمال البنى التحتية والهدم وصيانة، وتجديد وتأهيل المباني، مثل: “القرميد، والخرسانة، والركام، والحديد، والبلاستيكيات، والمواد الخطرة”.
وتلزم الوزارة المستهدفين، مثل ملاك المشاريع، والمكاتب الهندسية، والناقلين وغيرهم، بالمتطلبات الواجب تطبيقها وتحقيقها، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 أبريل 2024، تجنباً لتطبيق العقوبات على المخالفين.
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في الدليل؛ من أجل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الممتلكات والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي الفضاء.
ودعت ملاك المشاريع والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين والناقلين، للاطلاع على دليل “اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم”، المتضمن عدداً من المتطلبات والأحكام المتنوعة.
ويأتي ذلك ضمن مساعي الوزارة للحد من التشوه البصري، وضبط إدارة نفايات البناء والهدم والترميم وتنظيمها، ووضع آليات التخلص النظامي منها وفق معايير موحدة. وفق “أخبار 24”.
وتعد نفايات البناء والهدم والترميم من مسببات التشوه البصري التي تسعى إلى معالجتها، وذلك من خلال العمل على تعديل اشتراطات التخلص النظامي منها، وتوضيح ذلك في الرخص الإنشائية “البناء، الهدم، الترميم”.