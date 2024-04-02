المدفوعات الإلكترونية تقفز لـ 70% في 2023

كشف البنك المركزي السعودي “ساما”، عن وصول حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة “الأفراد” إلى نسبة 70% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة لعام 2023م مقارنةً بنسبة 62% المسجلة في عام 2022م.
يأتي هذا الإنجاز مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نمواً كبيراً خلال 2023، حيث سَجل عدد العمليات غير النقدية المنفذة نحو 10.8 مليار عملية مقارنة بـ8.7 مليار عملية لعام 2022.
وشهدت المملكة خلال الأعوام القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، نتيجة للجهود والمبادرات الإستراتيجية العديدة التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع القطاع المالي؛ لدعم نمو قطاع المدفوعات وتحفيز استخدام خيارات الدفع الإلكترونية المتنوعة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
ويواصل البنك المركزي السعودي، توفير خيارات دفع متنوعة، وتعزيز تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، مع تعزيز حلول الدفع الرقمية ورفع جودتها لتسهيل التعاملات المالية ورفع كفاءتها وخفض تكاليفها، إضافةً إلى العمل مع شركائه لدعم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.