فوز 5 سعوديات بتحدي “آبل” العالمي

فازت 5 طالبات سعوديات من أكاديمية مطوري آبل بالشراكة مع أكاديمية طويق، في تحدي الطلاب العالمي لبرمجة التطبيقات بلغة “Swift”، وقد تم اختيار عدد من الطالبات لاستضافتهنَّ في مؤتمر آبل العالمي للمطورين، الذي يُقام سنويًا بمقر الشركة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، للإعلان عن أحدث التقنيات والتحديثات والأنظمة.
وتهدف هذه الزيارة إلى بناء العلاقات المهنية والمعرفية للمطورين والمبرمجين، وحضور ورش العمل المصاحبة، وإتاحة فرصة الالتقاء بقيادات التقنية والبرمجة من مختلف دول العالم.
وتقدم التطبيقات الفائزة في التحدي حلولًا لمشكلات وتحديات مجتمعية، وذلك في إطار عمل الأكاديمية بشكل حثيث ومستمر لبناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية. وفق “أخبار 24”.
من جانبها، هنّأت المدير التنفيذي لأكاديمية مطوري آبل، عهود النايل، الطالبات الفائزات، وهن جواهر العنزي، وأفراح جبير، وهيا السابر، ووجد الهدلق، والجوهرة المسعود، معربة عن فخرها بهن وبتمثيلهن للتقنيين السعوديين والمنافسة على الصعيد المحلي والعالمي.
ورحبت “النايل” بالفتيات الراغبات بالالتحاق بالمعسكرات، والاستفادة من فترة التسجيل المتاحة حاليًا والانضمام عبر موقع الأكاديمية الإلكتروني.
وتتيح الأكاديمية عددًا من المعسكرات المتخصصة في تأهيل وتطوير المبرمجات بمنهجيات علمية وعملية، وقد تجاوز عدد الخريجات منها أكثر من 800 خريجة.