5 أضرار تلاحق مرتدي الملابس قبل غسلها

نصحت مدينة الملك سعود الطبية، بغسل ملابس العيد قبل ارتدائها كونها تمر عبر العديد من الأماكن وتلمسها الكثير من الأيادي قبل وصولها لأصحابها، مما يجعلها عُرضة للبكتيريا والفطريات والغبار والملوثات.
وأوضحت المدينة، أن ارتداء الملابس قبل غسلها قد يسبب تهيج حساسية الجلد من طفح جلدي وحكة واحمرار، كما تُسبب الأمراض المعدية مثل الجرب والقمل حيث يقوم بعض الأشخاص المصابين بقياس الملابس وتجربتها أكثر من مرة في المحلات.
وحذرت من أنها قد تتسبب في انتقال الفطريات المُعدية إلى أشخاص سليمين من أناس مصابين لَبِسوا الملابس بغرض التجربة، مع إمكانية احتوائها على المركبات الكيميائية مثل الفورمالين الذي يثير الحساسية في الجهاز التنفسي والجلد. وفق “أخبار 24”.