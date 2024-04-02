“روشن 26″.. الهلال لتعزيز” العالمية” والنصر للتمسك بالآمال

تُستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة 26 من دروي روشن السعودي بثلاث مواجهات، تجمع كل من الهلال أمام الأخدود، وأبها ضد النصر، والفيحاء ضد الوحدة.
ويطارد الهلال الرقم “31” من حيث الانتصارات المتتالية التي اقتحم بها موسوعة “غينيس”، خلال مواجهة اليوم أمام ضيفه الأخدود.
ويفقد الهلال في مواجهة الأخدود، نجمه الصربي السكندري ميتروفيتش، والذي سيغيب لمدة 6 أسابيع قادمة بداعي الاصابة، حيث يجهز جيسوس صالح الشهري لقيادو الخط الأمامي.
ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن برصيد 71 نقطة وبفارق 12 نقطة عن غريمه التقليدي النصر، بينما يبقع الأخدود في المرتبة الخامسة عشر بـ 24 نقطة، ويتطلع للهروب من شبح الهبوط. وفق “سبورت 24”.
وفي مباراة أخرى يحل النصر ضيفًا على أبها، حيث يتمسك “العالمي” بحظوظه في المنافسة وبآمال اللحاق بركب الصدارة رغم اتساع الفارق إلى 12 نقطة بينه وبين الهلال، في الوقت الذي يسعى خلاله أبها لتحقيق المفاجأة والخروج من دوامة الهبوط وكابوس الابتعاد عن دوري المحترفين بعد احتلال المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 22 نقطة.
ويستضيف فريق الفيحاء نظيره الوحدة في مباراة متكافئة، يرغب خلالها “البرتقالي” من دخول المنطقة الدافئة بجدول ترتيب روشن أكثر فأكثر، حيث يحتل المركز العاشر بـ 32 نقطة، والحال نفسه لـ”فرسان مكة” أصحاب المركز الثاني عشر بـ 27 نقطة في الرصيد.