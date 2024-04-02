“غاياردو”: خسرنا الديربي بسبب عدم ترجمة الفرص لأهداف

أكد المدير الفني لفريق الاتحاد مارسيلو غاياردو، أنه لو سجل فريقه الفرص التي حصلوا عليها فسيكون رأي الكثيرين مختلفاً وإنتاجية الفرص تجعله مرتاحا داخليا وسيعملون على استغلال ذلك.
وحقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على نظيره الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، بنتيجة هدف دون ردّ، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال غاياردو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: إن أهم سبب في الخسارة عدم استطاعة فريقه ترجمة الفرص إلى الأهداف، مشيرا إلى أنه بالرغم من خسارة بعض اللاعبين بسبب الغيابات استطاعوا خلق فرص عديدة وللأسف لم يسجلوا وسيعمل على ذلك الفترة القادمة.
وأضاف، أن اللاعبين الشبان بحاجة لكثير من الوقت وأمامهم عمل كبير ليقوموا به والفريق كان بحاجة لإشراكهم وهم لم ينضجوا بالشكل الكافي وأمامهم هامش كبير للتطور. وفق “سبورت 24”.
وأوضح أنه لم يكن لديه خيارات أخرى لذلك وضعت همام وعدداً من اللاعبين الشبان في القائمة، مؤكدا أنه في هذه المواجهة كان على لاعبي الخبرة تولي زمام الأمور، وبسبب ظروف المباراة اضطر لإشراك الثلاثي الشابّ.