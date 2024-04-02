فيليبي: الاتحاد كان الأفضل

قال لويس فيليبي مدافع الاتحاد إن فريقه كان الأفضل أمام الأهلي رغم الخسارة بهدف نظيف في قمة مباريات الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين.
وأضاف فيليبي في تصريحات عقب نهاية اللقاء أن لاعبي الاتحاد لعبوا مباراة جيدة ووصلوا إلى المرمى عبر العديد من الفرص لكن افتقدوا القدرة الذهنية لإنهاء هذه الفرص.
وأعرب فيليبي عن شعوره بالإحباط بعد الخسارة لاسيما وأنها جاءت في الوقت الذي كان فريقه الطرف الأفضل، لكن ليس شرطًا أن يفوز الفريق الأفضل. وفق “سبورت 24”.
وعن قدرة الفريق على اللحاق بالأهلي من أجل المركز الثالث مع تبقي 8 جولات قال فيليبي إن الفارق ليس كبيرًا لكن على الفريق أن يستعيد الانتصارات سريعًا ويعمل على تصحيح الأخطاء.