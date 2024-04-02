تكريم مواطنين أنقذا أسرة احتجزتها السيول بالريث

كرم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، المواطنَين “عبدالله الريثي وحسن الريثي”؛ لقاء تمكنهما الأسبوع الحالي من إنقاذ أسرة احتجزتها السيول بأحد أودية محافظة الريث.
ونوه أمير جازان بالدور البطولي المساند لجهود فرق الدفاع المدني، الذي قام به المواطنان وأسهم في إنقاذ الأسرة المحتجزة في السيول، مؤكدًا أن ذلك ليس بمستغرب على المواطنين وجميع أبناء الشعب السعودي النبيل.
وأكد الأمير محمد بن ناصر أن ما قام به المواطنان جاء انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، في حفظ النفس الإنسانية، وكل ما يسهم في درء الضرر عنها، ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية في عمليات الإنقاذ في كل ما يضمن السلامة للجميع.
من جانبهما قدم المواطنان “عبدالله وحسن الريثي” شكرهما لأمير منطقة جازان على هذه اللفتة والتكريم، التي تعد امتدادًا لرعاية ودعم وتشجيع القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين.وفق “أخبار 24”.