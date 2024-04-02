الباحة تكتسي بالرداء الأبيض

اكتست جبال ومزارع وطرقات العديد من محافظات ومراكز منطقة الباحة صباح الثلاثاء, بالرداء الأبيض، إثر سقوط كميات كبيرة من البَرد المصاحب لأمطار غزيرة شهدتها محافظة العقيق.
وتقاطرت المركبات المليئة بالعائلات على جوانب الطرقات لتلتقط عدسات كاميراتهم تدفق مياه السيول الوفيرة من بين أحضان جبال المنطقة الشاهقة، مصدرة بذلك أصوات هديرها لتترنم مسامعهم بأنغام الطبيعة وسحرها الخلاب, إضافة إلى تراشق كبارهم قبل الصغار بما تجمعه راحة أيديهم من حبات البرد.
ورصدت “واس” في جولتها على عدد من محافظات المنطقة، معطيات الجمال التي تشكلت مع أمطار الخير والبركة، واحتضان المدرجات الزراعية لكميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول، مع تكوّن بساط أخضر على امتداد البصر زاده جمالاً كثافة البَرد الذي كسا المكان أردية بيضاء، وشلالات تخترق القمم العالية لتحط في بطون الأودية والمزارع..وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للأرصاد أكد أن الحالة المطرية التي شهدتها مختلف محافظات ومناطق المملكة؛ تأتي متزامنة مع شهر أبريل الذي يعد وفقاً للسجلات المناخية من أكثر الأشهر غزارة بالأمطار، مشيراً إلى أن فرصة هطول الأمطار ما زالت متوقعة على معظم أنحاء المملكة ما بين متوسطة إلى غزيرة؛ مصحوبة بظواهر جوية حادة منها الرياح شديدة السرعة، وانخفاض مستوى الرؤية وتكون الضباب.
وأكد على مراقبته أجواء المملكة على مدار الساعة، ويعمل مع الجهات المعنية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وفقاً لآلية التعامل مع الظواهر الجوية لتقديم المعلومات اللازمة وتسهيل مهامهم العملية والميدانية للإسهام في حماية الأرواح وسلامة الممتلكات.