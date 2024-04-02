سعيًا للاكتفاء الذاتي.. توطين “شتلات الموز”

تمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من توطين إنتاج شتلات الموز، بما يهدف لتعزيز الاكتفاء الذاتي، والمساهمة في رفع الناتج المحلي، وفق أهداف رؤية السعودية 2030.
وجاء هذا الإنجاز ثمرة لجهود الوزارة في هذا الصدد، والتي شملت إكثار شتلات الأصناف المميزة بواسطة زراعة الأنسجة، وإنتاج شتلات تتمتع بجودة عالية وخالية من الأمراض.
وتوسعت الوزارة أيضًا في زراعة الموز نتيجة سهولة الحصول على الشتلات، وهو ما من شأنه تعزيز هذا النوع من الزراعة، والعمل على جذب المستثمرين.
وتحقق هذه الجهود أيضًا عددًا من المستهدفات، أبرزها توفير شتلات الموز المنتجة محليًا طوال العام، وتقليل نسبة الفاقد مقارنة بالشتلات المستوردة.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الجهود، تعزيز الاكتفاء الذاتي من شتلات الموز، وتوفير أنواع عالية الجودة منتجة محليًا، فضلًا عن رفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع.
.وفق “أخبار 24”.