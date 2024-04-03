“تاسي” يرتفع بـ0.4% بتداولات 7.6 مليار ريال

أغلق مؤشر السوق، جلسة (الثلاثاء)، على ارتفاع بنسبة 0.4% عند 12477 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.6 مليار ريال.
وصعد سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 82.20 ريال، فيما صعد سهم سابك، بأكثر من 5% عند 83 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 6.4 مليون سهم، وبقيمة تجاوزت 500 مليون ريال.
وارتفعت أسهم كيان السعودية، وسبكيم العالمية، واللجين القابضة، وينساب، والمجموعة السعودية، وكيمانول، والمتقدمة، والتصنيع، بنسب تراوح بين 3 و5 %.
في المقابل، تصدر سهما سينومي ريتيل، والكابلات السعودية، تراجعات السوق اليوم، بنسبة 10 % عند 13.34 ريال، و75.50 ريال، على التوالي. وفق “أخبار 24”.
كما تراجع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1% عند 30.60 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 16 مليون سهم.
وأغلق سهم سينومي سنترز، عند 23.44 ريال (- 5 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.