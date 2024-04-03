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03/04/2024   8:29 ص

حظر الرسائل الإلكترونية المخادعة بـ”جوجل”

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دخلت شركة “جوجل” في حظر تلقائي لرسائل البريد الإلكتروني المرسلة من المرسلين الذين لا يستوفون حدود البريد العشوائي الصارمة، وعدم توفر الإرشادات الجديدة لتعزيز الدفاعات ضد الهجمات.

وتدعو الشركة، الأشخاص الذين يستهدفون إرسال أكثر من 5 آلاف رسالة يومياً إلى حسابات جيميل بإعداد مصادقة البريد الإلكتروني.

وتتضمن الإرشادات الجديدة، تجنب إرسال رسائل غير مرغوب فيها مع توفير خيار إلغاء الاشتراك بنقرة واحدة، بالإضافة إلى الرد على طلبات إلغاء الاشتراك في غضون يومين، وضرورة أن تكون معدلات البريد العشوائي أقل من 0.3%. وفق “أخبار 24”.

وينتظر أن تطلق جوجل خطتها الجديدة في شهر أبريل 2024 التي تشمل رفض حركة المرور غير المتوافقة لكن سيكون الرفض تدريجياً.

حظر الرسائل الإلكترونية المخادعة بـ”جوجل”

مال وأعمال
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