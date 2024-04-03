لاعبو الهلال: فوز مهم قبل “المواجهات الحاسمة”

أعرب لاعبو الهلال عن سعادتهم بوصولهم إلى الفوز رقم 31 على التوالي وهو ما يحفز الفريق لمواصلة الانتصارات في المواجهات الحاسمة المقبلة.
وقال اللاعب محمد القحطاني إنه اكتسب خبرة من لاعبي الفريق والمدير الفني ولا يزال يستفيد منهم وهو ما يدفعه لمواصلة العمل لاكتساب المزيد من الخبرات وتحقيق الإضافة للفريق.
من جانبه قال اللاعب رينان لودي إن الأداء الذي قدمه الهلال اليوم كان كبيرًا قبل الاستحقاقات الهامة القادمة سواء في كأس السوبر السعودي أو كأس الملك أو المباريات المتبقية في الدوري.وفق “سبورت 24”.
وعن مدى تحسنه بعد الإصابة قال لودي إنه بدأ يشعر بتحسن وسيكون أكثر جاهزية مع توالي المباريات.