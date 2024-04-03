“حساب المواطن” يودع دعم أبريل شاملاً الإضافي

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم شاملاً الدعم الإضافي، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والسبعين 10.7 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 198 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالا.
وأضاف أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.
وكان المتحدث باسم “حساب المواطن”، قد أفاد في وقت سابق بتقديم موعد إيداع دفعة شهر أبريل للمستحقين المكتملة طلباتهم، ليكون اليوم (الأربعاء) الموافق 3 أبريل 2024، نظرًا لتزامن موعد إيداع دفعة شهر أبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته حتى دفعة مارس الماضي بلغ 195 مليار ريال، منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.