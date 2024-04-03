السفارة باليابان للمواطنين: التزموا بالتعليمات

دعت سفارة المملكة باليابان (الأربعاء)، المواطنين إلى التقيد بتعليمات السلطات المحلية، إثر الزلزال القوي الذي ضرب تايوان المجاورة.
وقالت السفارة إنه بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان هذا الصباح، تحذّر السلطات اليابانية من احتمالية حدوث تسونامي في مناطق جنوب غرب اليابان، وتهيب السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية.
وأضافت أنه في حالة الطوارئ يرجى التواصل مع هاتف شؤون السعوديين بالسفارة، معربة عن أمنياتها للجميع بالسلامة.
وضرب زلزال قوته الأولية 7.5 درجة منطقة قبالة جنوب غرب اليابان، صباح (الأربعاء)، وسط تحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) بعد الزلزال.
وصدرت أوامر فورية بإخلاء المناطق الساحلية في أوكيناوا باليابان بعد الزلزال، تزامناً مع توقعات بوصول أمواج ارتفاعها 3 أمتار إلى ساحل أوكيناوا في جنوب غرب اليابان. وفق “أخبار 24”.