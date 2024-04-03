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جديد المحليات > “ساما” يرخص لـ”فندينق” لمزاولة التمويل
03/04/2024   4:21 م

“ساما” يرخص لـ”فندينق” لمزاولة التمويل

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أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” الترخيص لشركة “فندينق سوق” لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط يبلغ 10 شركات، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة  المصرحة 61 شركة في المملكة.

ويأتي القرار، في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها. كذلك تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. وفق “أخبار 24”.

وأكد البنك المركزي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.

“ساما” يرخص لـ”فندينق” لمزاولة التمويل

جديد المحليات
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