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جديد المحليات > “تاسي” يرتفع 1.2 % بتداولات 8.3 مليار
03/04/2024   4:21 م

“تاسي” يرتفع 1.2 % بتداولات 8.3 مليار

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أنهى مؤشر السوق جلسة (الأربعاء) على ارتفاع بنسبة 1.2 % ليغلق عند 12622 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.3 مليار ريال.

وصعد سهم جبل عمر، بنسبة 6% عند 30.30 ريال، فيما ارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 3% عند 84.40 ريال.

وأغلقت أسهم الأهلي السعودي، وسابك، ومصرف الإنماء، ومعادن، والأول، وبنك الرياض، وينساب، والتصنيع الوطنية، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

في المقابل، سجل سهم سينومي ريتيل، أدنى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودية، عند 12.22 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم.

وتراجع سهم أرامكو بأقل من 1 % عند 30.45 ريال، فيما أغلق سهما مهارة، والمراعي، عند 6.27 ريال للأول و56.70 ريال للثاني، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين. وفق “أخبار 24”.

“تاسي” يرتفع 1.2 % بتداولات 8.3 مليار

جديد المحليات
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