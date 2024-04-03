“تاسي” يرتفع 1.2 % بتداولات 8.3 مليار

أنهى مؤشر السوق جلسة (الأربعاء) على ارتفاع بنسبة 1.2 % ليغلق عند 12622 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.3 مليار ريال.
وصعد سهم جبل عمر، بنسبة 6% عند 30.30 ريال، فيما ارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 3% عند 84.40 ريال.
وأغلقت أسهم الأهلي السعودي، وسابك، ومصرف الإنماء، ومعادن، والأول، وبنك الرياض، وينساب، والتصنيع الوطنية، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %.
في المقابل، سجل سهم سينومي ريتيل، أدنى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودية، عند 12.22 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم.
وتراجع سهم أرامكو بأقل من 1 % عند 30.45 ريال، فيما أغلق سهما مهارة، والمراعي، عند 6.27 ريال للأول و56.70 ريال للثاني، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين. وفق “أخبار 24”.