شقق “جبل عمر” الأغلى على مستوى المملكة

أنعشت صفقات حي جبل عمر بمكة المكرمة السوق العقارية اليوم الأربعاء، حيث تم تنفيذ 21 صفقة بيع شقق في الحي لم تتجاوز مساحتها الإجمالية 2,643 بقيمة تخطت 214 مليون ريال.
وبحسب رصد “أخبار24” لبيانات البورصة العقارية اللحظية تعتبر صفقات شقق حي جبل عمر الأغلى بين صفقات الشقق السكنية المنفذة اليوم على مستوى المملكة، إذ تجاوزت القيمة الإجمالية لبعض الشقق 15 مليون ريال للشقة، وتراوحت مساحاتها بين 109 أمتار و199 مترا.
كان متوسط سعر بيع الشقق في حي جبل عمر81,047 ريالا للمتر المربع، وأعلى سعر شقة 88,226 ريالا للمتر المربع، بينما أقل سعر بيع لليوم 59,427 للمتر المربع.