674 ألفاً غرامات الملكية الفكرية العام الماضي

أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية ممثلةً في لجنة براءات الاختراع، 100 قرار متعلقة بـ 109 قضايا تم النظر فيها من خلال 169 جلسة منعقدة، والتي تضمنت اتخاذ قرارات بعقوبة الإنذار والتشهير في 4 قضايا، وغرامات مالية وصلت إلى نحو 677 ألف ريال.
ولفتت لجنة العلامات التجارية في إطار في تقريرها السنوي لهيئة الملكية الفكرية، إلى أنها أصدرت 922 قراراً متعلقاً بـ 954 قضية تم النظر فيها من خلال 180 جلسة منعقدة، وبلغ عدد القضايا المتبقية 51 قضية من أصل 969 قضية مقيدة.
وتلقت الملكية الفكرية خلال عام 2023، 1574 طلباً من طلبات حق المؤلف، بزيادة 88% عن العام الماضي، وسجّلت 28038 وثيقة حماية للعلامات التجارية، و2718 وثيقة براءة اختراع، و962 شهادة تسجيل لمصنفات حق المؤلف، و1473 شهادة تصميم صناعي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن التقرير السنوي يتناول أبرز الإنجازات والتحديات التي واجهتها الهيئة على مدار عام، ويبرز الرؤى المستقبلية التي تستهدف المساهمة بشكل فعال في إكمال المملكة رحلتها لتكون رائداً إقليمياً وعالمياً في مجال الملكية الفكرية.