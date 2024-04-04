مباحثات تعاون عسكري بين المملكة وموريتانيا

بحث نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف مع وزير الدفاع الوطني في الجمهورية الإسلامية الموريتانية حنن ولد سيدي، التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات العسكرية والدفاعية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع عبدالله الهاجري، فيما حضره من الجانب الموريتاني مدير العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع العقيد سيدي محمد حمادي. وفق “أخبار 24”.