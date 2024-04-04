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رياضة > مدرب الرياض: كنا نستحق التعادل أمام “الشباب”
04/04/2024   11:21 ص

مدرب الرياض: كنا نستحق التعادل أمام “الشباب”

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أكد المدير الفني لفريق الرياض أودير هيلمان، أنه في الشوط الأول فريق الشباب سيطر على المباراة وفي الشوط الثاني لعب فريقه أفضل وكان لديهم فرصة للتسجيل والنتيجة العادلة لمباراة اليوم هي التعادل.

وقال هيليمان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنهم جاهزون للمباراة المقبلة ويجب على اللاعبين التعافي بعد مباريات صعبة أمام الشباب والنصر والهلال للتركيز في المباريات المقبلة.

وأضاف أنه من الصعب اللعب 3 مباريات في 6 أيام، لكن من السهل للفرق الكبيرة لعب هذا الكم من المباريات ولكنها صعبة.

وحقق الشباب فوزا على نظيره الرياض، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن السعودي للمحترفين.وفق “سبورت 24”.

وبتلك النتيجة، وصل فريق الشباب إلى النقطة 31 بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيده عند 25 نقطة بالمركز الرابع عشر.

مدرب الرياض: كنا نستحق التعادل أمام “الشباب”

رياضة
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