“بيريرا”: الرياض اعتمد على “التكتل الدفاعي”

أكد المدير الفني لفريق الشباب فيتور بيريرا، أنهم عملوا على الاستشفاء بعد مباراة الهلال، لافتا إلى أن عودة المصابين أعطتهم فرصة أكثر للفوز والتدوير بين اللاعبين.
وقال فيتور بيريرا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن ضغط المباريات هو سبب أهمية الاستشفاء.
وأضاف أن فريق الرياض كان متكتلا دفاعيا ولعب على أخطاء فريق الشباب وخلقوا فرصا كثيرا لكنهم لم تسجل.
وأوضح مدرب الشباب، أن في الشوط الثاني اللعب كان مفتوحا أكثر، مؤكدا أنه غير سعيد بهذه النتيجة.
وحقق الشباب فوزا على نظيره الرياض، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن السعودي للمحترفين.وفق “سبورت 24”.
وبتلك النتيجة، وصل فريق الشباب إلى النقطة 31 بالمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيده عند 25 نقطة بالمركز الرابع عشر.