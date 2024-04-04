مكة تتصدر سجلات أنشطة “المرشدين السياحيين”

أظهرت بيانات وزارة التجارة، نمو السجلات القائمة الخاصة بأنشطة المرشدين السياحيين في الربع الأول من هذا العام بنسبة 56%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة في نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الأول من 2024م، أنه تم إصدار 1926 سجلا خاصا بأنشطة المرشدين السياحيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بـ1228 سجلا في المدة المماثلة من عام 2023.
وأضافت أن أعلى 5 مناطق من حيث عدد السجلات المصدرة الخاصة بأنشطة المرشدين السياحيين هي منطقة مكة المكرمة بواقع 860 سجلا، تليها الرياض 690 ثم المنطقة الشرقية بـ126 سجلا، تليها المدينة المنورة 117 ثم عسير 28 سجلا.
ووفق النشرة، فقد نمت السجلات القائمة الخاصة بأنشطة مشغلي الجولات السياحية في الربع الأول من هذا العام بنسبة 33% حيث تم إصدار6789 سجلا، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، حيث تم فيها إصدار 5092 سجلا.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن أعلى 5 مناطق من حيث عدد السجلات المصدرة الخاصة بأنشطة مشغلي الجولات السياحية هي منطقة مكة المكرمة بواقع 3693 سجلا، تليها الرياض 1611 ثم المدينة المنورة بـ 611 سجلا، تليها المنطقة الشرقية 430 ثم عسير 105 سجلات.