ربع مليون.. إيجار الفيلا بالرياض

سجلت بعض أحياء الرياض متوسط سعر مرتفع للعقود الإيجارية في شهر فبراير الماضي، وصلت إلى أكثر من ربع مليون ريال للفيلا سنوياً في بعض الأحياء.
وبحسب المؤشرات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار؛ شهر فبراير الماضي، تم تنفيذ 2,257 صفقة إيجار لفلل بمدينة الرياض، بمتوسط سعر عقود يقدر بـ68 ألفاً في العام للفيلا.
تشير البيانات إلى أن متوسط سعر العقود الإيجارية في حي المحمدية يُقدر بـ258,6 ألف ريال للفيلا، وفي حي قرطبة بلغ متوسط السعر الإيجاري 197,1 ألف، وسجل حي حطين متوسط سعر إيجاري 142,3 ألف.
وسجلت باقي أحياء العاصمة الرياض متوسط سعر متفاوت للعقود الفلل الإيجارية، ففي حي المروج كان 87,9 ألف، وفي حي النرجس 86,5 ألف، وفي حي الفلاح 76,3 ألف، وفي حي النظيم 25 ألفاً، وفي حي جامعة الملك سعود 60 ألفاً، وفي حي المعذر 117,5 ألف، وفي حي القيروان 86 ألفاً.وفق “أخبار 24”.
وبلغ متوسط العقود الإيجارية في حي الصحافة 79,4 ألف، وفي حي الياسمين 89 ألفاً، وفي حي العليا 92 ألفاً، وفي حي الربيع 86,5 ألف، وفي حي السويدي 42,9 ألف، وفي حي السلي 77,8 ألف، وفي حي البديعة 24,1 ألف، وفي حي الشفاء 35,4 ألف، وفي حي الملز 63,3 ألف، وفي حي الرمال 50,7 ألف، وفي حي الشميسي 21 ألفًا، وفي حي منفوحة الجديدة 31,5 ألف.