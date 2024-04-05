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رياضة > ظهير “رينجرز” يقترب من الاتفاق
05/04/2024   6:22 ص

ظهير “رينجرز” يقترب من الاتفاق

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ذكرت تقارير إذاعية عالمية، اليوم الخميس، أن جيمس تافيرنير، الظهير الأيمن لفريق نادي رينجرز الاسكتلندي، اقترب من الانضمام لصفوف نادي الاتفاق.

وأشارت إذاعة “توك سبورت” البريطانية، إلى أن الإنجليزي تافيرنير البالغ من العمر 32 عامًا، بات على أعتاب نادي الاتفاق في الصيف المقبل.

وتبلغ القيمة السوقية لظهير رينجرز الاسكتلندي 7 ملايين يورو، حيث سبق أن لعب اللاعب بقمصان أندية ويجان ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي. وفق “سبورت 24”.

وساهم اللاعب في 32 هدفًا مع رينجرز في الموسم الجاري خلال 48 مباراة خاضها حتى الآن.

ظهير “رينجرز” يقترب من الاتفاق

رياضة
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