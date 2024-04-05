الدولار في أدنى مستوياته السعرية

ضرب التراجع مسار الدولار مجدداً ليصل إلى أدنى مستوياته السعرية، رغم تعزيز بيانات اقتصادية التوقعات بخفض سريع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، بنحو 0.15% إلى 104.08 بعد أن وصل إلى 104.05، وهو أدنى مستوى له منذ 26 مارس.
وتراجع الفرنك السويسري بنحو 0.6 % مقابل اليورو والدولار، بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع على أساس سنوي في مارس بنسبة أقل من المتوقع عند 1.0%. وفق “أخبار 24”.
وسجل الفرنك أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ أوائل مايو عند 0.9847 وفي اليوم السابق أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أوائل نوفمبر عند 0.9095.