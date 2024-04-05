الهلال لا يعرف سوى الفوز.. والخليج “هدف وحيد”

يحل الهلال ضيفًا على الخليج، مساء الجمعة، في مهمة جديدة نحو الاقتراب من لقب دوري روشن للمحترفين وتعزيز رقمه القياسي.
ويدخل الهلال اللقاء المقرر لحساب الجولة 27 من دوري روشن وعينه على النقاط الثلاث من أجل تعزيز صدارته حيث يبتعد بـ12 نقطة عن ملاحقه النصر، كما يبحث عن الفوز الـ32 على التوالي كأول فريق في تاريخ كرة القدم يصل لهذه السلسلة القياسية من الانتصارات المتتالية.
في المقابل يسعى الخليج لمواصلة نتائجه الإيجابية لاسيما وأنه لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 6 مباريات حقق خلالها الفوز في 3 مباريات مقابل 3 تعادلات، كما فاز في آخر مباراتين له في الدوري، ليرتقي إلى المركز التاسع برصيد 34 نقطة معززًا موقعه في منطقة الأمان.
ولم يعرف الهلال سوى الفوز أمام الخليج حيث حقق الفوز في المواجهات التسع السابقة بينهما مسجلًا 29 هدفًا مقابل هدف وحيد سجله الخليج. وفق “سبورت 24”.
وجاءت مواجهة الفريقين في الدور الأول من موسم 2015-2016 لتسجل أكبر انتصار للهلال على الخليج بنتيجة 7-0 يليها الفوز في الموسم التالي بنتيجة 6-1.