مساحات مفتوحة وتشجير بمساكن الأفراد الجماعية

صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المساكن الجماعية للأفراد، إلى 3 فئات، تضمنت المبنى السكني بحد أقصى 500 فرد، والمجمع السكني بحد أقصى 10 آلاف فرد، والكبائن المتنقلة بحد أقصى 10 آلاف فرد، مع مراعاة وجود مساحات مفتوحة وتشجير محيط بالمباني والمواقف.
واشترطت النسخة المحدثة من الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية للأفراد، التي اعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، وجود مشرف سعودي الجنسية متفرغ للعمل ومسؤول عن السكن ولديه صالحية الوصول إلى جميع مرافق السكن وتتوفر لديه المعرفة باشتراطات السكن الجماعي للأفراد وإجراءات الطوارئ.
وأن تكون مساحة الفرد في غرف النوم لا تقل عن 4م وبحد أقصى 10 أفراد في غرفة النوم الواحدة. الحد الأدنى لعدد الحمامات بمعدل (1 مرحاض 1 مغسلة يد 1 مكان استحمام) لكل 8 أفراد، مطبخان بحد أدنى في كل دور مع تيسير وصول جميع الأفراد إليهما، غرفة مشتركة أو أكثر معدة للاستراحة والطعام، غرفة للعزل الصحي مجهزة. وغرفة لغسيل الملابس أو توفير خدمة غسيل الملابس. وتوفر شبكة لتصريف المياه. وتوفير وسائل التكييف للتبريد والتدفئة في غرف النوم. وتوفير مياه الشرب من مصدر صحي وآمن وكافٍ. وتوفير خدمة النظافة والصيانة ومكافحة الحشرات. وفي حال عدم توفر مسجد قرب موقع السكن يلزم توفير مكان مناسب للصلاة يتسع للمصللين.
وفي المجمعات السكنية والكبائن المتنقلة يلزم توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة بها ممرض لديه ترخيص سارٍ من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 1000 فرد، وعيادة طبية تقدم الخدمات الطبية وخدمات الصحة والسلامة المهنية بها طبيب وممرض لديهما ترخيص سارٍ للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 5000 فرد.
وتتم إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص الإنشائي وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية؛ إذ يلزم عند إنشاء سكن جماعي للأفراد الحصول على الترخيص الإنشائي وتطبيق متطلبات التنظيم المكاني الواردة وكذلك المتطلبات الفنية ومتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق، ويجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على نشاط السكن الجماعي للأفراد، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، ويمنع استخدام الترخيص لغير الغرض المخصص له، ويجب إلغاء الترخيص التشغيلي واستخراج ترخيص جديد في حال انتقال النشاط إلى موقع آخر.
وفيما يخص فئة المباني السكنية يراعى عند إنشاء وتشغيل السكن ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري أو التجاري / السكني، أن يكون الموقع على شارع تجاري معتمد من قبل الأمانة أو البلدية المختصة والمحدد عرضه في منصة بلدي، على أن يكون مدخل الموقع على الشارع التجاري، كما أنه يمكن إقامة الموقع ضمن حدود مخططات (الورش، المستودعات الصناعية الخفيفة، ومعارض السيارات)
ويكون موقعاً مستقلاً ومفصولاً تخطيطياً بشكل كامل ويبتعد بمسافة آمنة عن أماكن الخطورة ضمن مرافق محطات الوقود فئة (أ) و (ب) وفقاً لاشتراطات مراكز الخدمة المعتمدة. ج- ضمن المناطق الزراعية كمكون من مكونات المشروع الزراعي المخصص للعاملين فيه. د ضمن المستشفى كمرفق من مرافق المستشفى، ألا يكون الموقع على الطرق والشوارع والمناطق الحيوية أو السياحية المحددة في منصة بلدي، ويراعى عدم تكدس الأفراد في مناطق وأحياء محددة.
كما يراعى أن يكون السكن بعيداً عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو مثل الغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة والصلبة أو كل ما يسبب ضرراً بالصحة، ومراعاة الخصوصية وعدم كشف الجوار وألا يسبب تشوهاً بصرياً، وأن يبتعد الموقع عن المدارس والمستشفيات بمسافة لا تقل عن 300 م، وأن تبعد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو منطقة آثار أو ذات أهمية بيئية مثل المحميات الطبيعية ونحو ذلك، وتحدد الأمانة والبلدية المختصة المسافات اللازمة لذلك.
وتتضمن متطلبات التنظيم المكاني للمجمعات السكنية ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري أو التجاري / السكني، أن يكون موقع المجمع محاطاً بالشوارع من جميع الجهات، على أن يكون أحدها شارعاً رئيسياً (تجارياً)، ويكون عرض الشارع التجاري والشوارع الفرعية معتمداً من قبل الأمانة أو البلدية المختصة والمحدد عرضه في منصة بلدي، على أنه يمكن إقامة الموقع ضمن حدود مخططات (الورش والمستودعات الصناعية الخفيفة، ومعارض السيارات)، ويكون موقعاً مستقلاً ومفصولاً تخطيطياً بشكل كامل ويبتعد بمسافة آمنة عن أماكن الخطورة، أو ضمن المناطق الزراعية كمكون من مكونات المشروع الزراعي المخصص للعاملين فيه، أو ضمن المستشفى كمرفق من مرافق المستشفى.
ويشترط ألا تقل المساحات المفتوحة في المجمع السكني عن 20% من مساحة الموقع، مع تشجير محيط الموقع والمواقف كحد أدنى بحيث تكون من الأشجار الظليلة المحلية والتي توفر من استهلاك المياه المستخدمة في الري، ولا تكون معيقة لحركة المشاة، ولا تكون ذات روائح نفاذة.
يتطلب تقديم دراسة مرورية لتقييم تأثير الحركة المرورية للمجمعات السكنية، ويكون فيها إجمالي مساحة البناء ٣٧ ألف م2 فأكثر معدة من قبل مكتب هندسي مصنف من قبل الوزارة وموافق على نتائجها من قبل الجهات ذات الاختصاص.
كما يتم تخصيص عدد (۱) موقف لكل (150) م2 من إجمالي مساحة البناء على أن يكون هناك عدد (۱) موقف مخصص للحافلات لكل (5) مواقف، وتخصيص مواقف سيارات لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية والمصاعد.
ويسمح بممارسة أي نشاط تجاري داخل مرافق السكن الجماعي للأفراد بفئة المجمع السكني، بشرط موافقة الجهة المشرفة والجهات ذات الاختصاص، وتتضمن (صالون رجالي، صالون نسائي، مطعم، كوفي شوب، صالة رياضية، بقالة، مغسلة ملابس، مكائن خدمة ذاتية).
يجب توفير الإضاءة والتهوية الطبيعية لكافة فراغات المبنى من خلال الفتحات المباشرة على الواجهات وعلى المناور والفتحات العلوية أو الإنارات السماوية (sky light) مع الالتزام بالحد الأدنى للفناء / المنور، ويسمح بالتهوية الميكانيكية للحمامات ودورات المياه، ويجب تأمين الإضاءة والتهوية الطبيعية لكافة غرف ومرافق البناء، بحيث يكون لكل غرفة سكنية ومرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية لا تقل مساحتها الكلية عن (۸) من مساحة أرضية الغرف المخصصة للسكن، ولا تقل مساحة الزجاج المستخدم للإضاءة الطبيعية عن (۸) من مساحة أرضية الغرفة، ولا يقل الجزء القابل للفتح عن (٤) من مساحة الغرفة (للتهوية الطبيعية).
وتتضمن متطلبات أنظمة الحماية من الحريق، وجود طفايات الحريق موزعة على المبنى بحيث لا تزيد المسافة بين طفاية وأخرى على ٢٣م، وتكون في مواقع بارزة يمكن الوصول إليها بسهولة، إضافة إلى صيانة الطفايات بشكل دوري، وتكون أجهزة ومعدات الطبخ محمية بطفايات حريق وأنظمة إطفاء أوتوماتيكية، وأنظمة إطفاء شفاطات المطبخ تتم صيانتها بشكل دوري، مع توافر خاصية إيقاف إمداد أجهزة الطبخ بالوقود أو الكهرباء، إضافة إلى نظام الرش الآلي، ونظام الإنذار من الحريق، مع التأكد من أن أنظمة الإطفاء والإنذار تعمل ويتم صيانتها بشكل دوري.
واشترطت متطلبات الصحة العامة وجود صناديق إسعافات أولية بعدد كافٍ وموزعة في أنحاء السكن، ويتم تحديثها بصفة مستمرة من قبل المختصين، والالتزام بنظافة وصيانة جميع مرافق السكن وتخصيص موظفين لذلك مع وجود سجل يومي أو التعاقد مع شركة متخصصة لتنظيف وصيانة وتطهير وتعقيم الوحدات السكنية ومرافقها وإبراز ما يثبت ذلك، واستخدام المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض حسب الحاجة وتوفير فني مختص لذلك مع تخصيص مستودع لتخزين هذه المبيدات أو التعاقد مع شركة مكافحة الحشرات لتطهير مرافق السكن وإظهار ما يثبت ذلك، ويجوز استخدام الأجهزة فوق الصوتية لمكافحة الآفات، وتوفير العدد الكافي من حاويات القمامة محكمة الغلق.
ويتوجب على المشرف المسؤول عن إدارة السكن في حال وجود حالات صحية تستوجب الإبلاغ عنها مثل تفشي الأمراض المعدية، أو حالات التسمم الغذائي وغيرها من الحالات اتباع الإجراءات الصحية الخاصة بذلك، والتأكد من تلقي أي فرد مصاب أياً كانت إصابته الرعاية الصحية اللازمة ينبغي توفر خطط واضحة ويُدرب العاملون بالسكن عليها واستمرارية الأعمال في حالات الأمراض المعدية مثل حمى الضنك وفيروس كورونا أو التسمم الجماعي وغيرها، وتوفير غرفة للعزل مجهزة للساكنين الذين تظهر عليهم أعراض المرض.
ويجب أن تحتوي غرف النوم على سرير بمستلزماته من أغطية ومفارش مع خزانة ملابس لكل فرد قابلة للإغلاق ولا يسمح باستخدام الأسرة ذات الطوابق، يجب وضع غرفة مخصصة لغسيل الملابس تكون مجهزة بغسالة ومياه حارة وباردة ومكان لتصريف المياه أو توفير خدمة لغسيل الملابس، وتوفير مواد النظافة والمطهرات بشكل كاف في مرافق السكن. وفق “أخبار 24”.
ويشترط أن تكون الكبائن المتنقلة سكناً مؤقتاً مرتبطاً بمشروع ومحاطً بسياج خارجي تتوافر فيه المتطلبات المحددة، على ألا يكون مسبباً للتشوه البصري ويغلق بمجرد الانتهاء من المشروع، أن تبعد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو منطقة آثار أو ذات أهمية بيئية مثل المحميات الطبيعية ونحو ذلك. وتحدد الأمانة والبلدية المختصة المسافات اللازمة لذلك. عدم تعرض الموقع لأي شكل من أشكال التلوث البيئي أو الصناعي، وأن يراعى في هذا الموقع اتجاهات الهواء السائدة وخصائص الأرض والتربة التي يقام عليها السكن.