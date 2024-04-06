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رياضة > حسابات التتويج بـ”روشن” بين الهلال والنصر
06/04/2024   5:33 ص

حسابات التتويج بـ”روشن” بين الهلال والنصر

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شهد افتتاح الجولة 27 من دوري روشن السعودي، تعزيز الهلال صدارته لجدول ترتيب المسابقة بفوز جديد على حساب مضيفه الخليج بنتيجة 4/1، ووصوله إلى النقطة 77، وبفارق 12 نقطة عن منافسه النصر.

وفي المقابل تمسك النصر بآماله في ملاحقة الهلال على الصدارة والمنافسة على لقب روشن، بفوز شاق على حساب مضيفه ضمك بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى النقطة 65 في المركز الثاني. وفق “سبورت 24”.

وتتبقى 7 مباريات لكل من الهلال والنصر على ختام مسابقة دوري روشن للموسم الجاري 2023-2024.

ويفصل الهلال عن التتويج بلقب دوري روشن الحصول على 10 نقاط من أصل 21 خلال مواجهاته السبع القادمة.

أما النصر فيحتاج الفوز في جميع مبارياته المقبلة على أن يهدر الهلال 13 نقطة حتى نهاية مشواره في المسابقة.

حسابات التتويج بـ”روشن” بين الهلال والنصر

رياضة
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