نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “يايسله” : الأهلي لا يعاني..ونسعى لترجمة “الفرص”
06/04/2024   5:33 ص

“يايسله” : الأهلي لا يعاني..ونسعى لترجمة “الفرص”

+ = -
59

وجه الألماني ماتياس يايلسه، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، الشكر للاعبيه بعد التعادل مع الوحدة في الجولة 27 من دوري روشن.

وأكد الألماني أنه يُحيي لاعبي الأهلي على الروح الكبيرة التي خاضوا بها المباراة، وبالأخص بعد طرد عبدالباسط هندي في مواجهة الوحدة.

وأضاف أن المباراة كانت صعبة كما توقعها، والأهلي أهدر فرصة الفوز في المباراة من الشوط الأول.

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة ردًا على سؤال أحد الصحفيين عن معاناة الأهلي أمام أندية أقل منه فنيًا، أن فريقه يحتل المركز الثالث ولا يعاني على مستوى النتائج، متمنيًا أن يتناول البعض الأمور بشكل واقعي أكثر. وفق “سبورت 24”.

واختتم يايسله تصريحاته مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا إلى ترجمة الفرص التي يخلقها الفريق إلى أهداف في شباك المنافسين.

“يايسله” : الأهلي لا يعاني..ونسعى لترجمة “الفرص”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885293858.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com