متعة كرة القدم السعودية تتواصل مع “كأس الدرعية”

أحدثت الرياضة في المملكة العربية السعودية جانبًا مؤثرًا وعاملًا مهمًّا على خارطة كرة القدم العالمية، وباتت أرضًا خصبة في استقطاب الأسماء اللامعة للدوري السعودي وأصبحت محط جذب لأنظار واهتمام المهتمين باللعبة الشعبية الأولى دوليًّا ، وذلك بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على أندية “الاتحاد – الهلال – النصر – الأهلي ” ، فيما تم نقل ملكية نادي “القادسية” إلى شركة “أرامكو” السعودية، ونادي “الدرعية” إلى “هيئة تطوير بوابة الدرعية”، ونادي “العلا” إلى “الهيئة الملكية للعلا” ونادي “الصقور” إلى شركة “نيوم” السعودية؛ مما انعكس ذلك على استقطاب النجوم وخلق أثرًا في زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين .
وتتواصل المتعة لدى محبي كرة القدم مع اقتراب منافسات كأس الدرعية للسوبر السعودي 2024 الذي أعلن اليوم عن تغيير مسماه السابق ” كأس السوبر السعودي ” بعد اتفاقية شراكة بين شركة الدرعية و الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك ضمن رؤية شركة الدرعية لجعلها وجهة سياحية عالمية زاخرة بالفرص الترفيهية والاستثمارية، إذ تجمع هذه النسخة بالمسمى الجديد ، فريق الاتحاد بصفته بطلاً للدوري السعودي للمحترفين ، مع وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين الوحدة ، ويواجه بطل كأس خادم الحرمين الشريفين الهلال نظيره فريق النصر الوصيف حيث ستقام المواجهات في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 8-11 أبريل الجاري ،وسط ترقب أنظار عشاق كرة القدم لهذه البطولة ، وما تتضمنها من إثارة ومفاجآت، اعتادت الجماهير طوال تاريخها أن تعيشها حتى صافرة نهاية هذا الحدث الكروي.
وقد وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية مع شركة الدرعية يتم بموجبها إعتماد مسمى كأس الدرعية للسوبر السعودي لنسخة هذا العام من البطولة والتي ستقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس الجهود الحثيثة بين الجهات الحكومية في تطوير الشراكات التي ترفع من مستوى التنافسية الاستثمارية وتعزز خطواتها في دعم توجهات المملكة.
وفي هذا الشأن أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لجهود الاتحاد في خلق الفرص التسويقية وأدواتها، والتي ستساهم هذه المرة في دعم واحدة من أهم الوجهات في المملكة، وذلك من أجل مواكبة جهود الدولة في فتح مسارات ترويجية جديدة لها مما يسهم في التعريف بمزاياها التاريخية والثقافية والسياحية التنافسية التي تحظى بها وحجم الدعم والتطور الكبير الذي يتحقق فيها، وذلك وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، بالإضافة إلى الاستفادة من الجوانب والفرص الاستثمارية لرفع مداخيل الاتحاد السعودي لكرة القدم. وفق “سبورت 24”.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري انزيريلو، أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة مميزة للاستفادة من النشاط والمسار الترويجي في المملكة من خلال المجال الرياضي وما يحظى به من اهتمام جماهيري كبير نتيجة اكتسابه أهم المزايا الترويجية من لاعبين عالميين وتنافسية كبيرة عالميًا، والحراك والتطور الكبير في مسار كرة القدم السعودية واستغلال ذلك في تسليط الضوء على الوجهة السياحية الأولى عالميًا للتراث والثقافة في المملكة بامتدادها التاريخي ودورها الريادي، وذلك من أجل تنفيذ مشاريع مستدامة في عناصرها التي تنبع من التراث والأصالة، وتقدم أسلوب حياة جديد لساكنيها إضافة إلى تحقيق التطلعات المشتركة في دعم تبادل الخبرات وتطويرها في نقل صورة جاذبة للدرعية من خلال الرياضة السعودية.
وتعد إقامة كأس الدرعية للسوبر السعودي خارج المملكة ضمن خطوات تعزيز الجوانب الرياضية والترويج للكرة السعودية على المستوى الدولي .
وفي البداية لم يكن كأس السوبر، ضمن البطولات الرسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم، حتى أقيمت أول نسخة عام 2013 بين فريق الفتح بصفته بطلاً للدوري السعودي مع نظيره الاتحاد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وتمكن خلالها نادي الفتح من تحقيق أول نسخة رسمية بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين ، وفي عام 2014 واجه فريق النصر بطل الدوري نظيره الشباب بطل كأس الملك وحقق الأول بطولته الأولى بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصليين والإضافيين بالتعادل الإيجابي 1 – 1.
وفي عام ٢٠١٥ عاد النصر وبصفته بطلاً للدوري للمرة الثانية على التوالي للمشاركة في النسخة التي أقيمت وللمرة الأولى خارج المملكة وتحديداً في ملعب لوفتس رود بالعاصمة البريطانية لندن وخسرها بهدف دون مقابل من الهلال بطل كأس الملك الذي توج باللقب الأول له ، وحاول في نسخة 2016 بلندن للمرة الثانية توالياً المحافظة على لقبه عندما واجه الأهلي بطل الدوري وكأس الملك, إذ أن الأهلي حقق اللقب بفوزه بركلات الترجيح 4ـ3 بعد التعادل الإيجابي 1 ـ 1 في الوقت الأصلي.
وفي نسخة عام 2018 واجه حامل لقب الدوري الهلال نظيرة الاتحاد ” بطل كأس الملك ” بنسخة ثالثة في لندن ، وتمكن من خلالها الهلال من التتويج بالبطولة بعد فوزه بهدفين لهدف ، فيما كانت نسخة 2019 على أرض مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وجمعت بطل الدوري النصر بنظيره بطل كأس خادم الحرمين الشريفين التعاون وانتهت بفوز النصر بركلات الترجيح 5-4 عقب تعادلهما بهدف لمثله .
وواصلت البطولة إثارتها وقوتها حيث أقيمت في عام 2020 على مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض بين الهلال بطل الدوري و كأس الملك والنصر وصيف الدوري وفاز بها النصر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ، في حين عاد الهلال 2021 ليفرض سيطرته على السوبر ويواجه الفيصلي بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ، ويتوج الهلال بها بعد فوزه بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لمثلهما .
وفي عام 2022 -2023 شهدت البطولة تطور وتغير في نظامها لتصبح أكبر بمشاركة أربع أندية وهي بطل الدوري السعودي ووصيفه بالإضافة إلى بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه ، حيث جمعت أولى نسخة بعد التغير بطل الدوري السعودي الهلال ووصيفه الاتحاد وبطل كأس خادم الحرمين الشريفين وصاحب المركز الثالث بالدوري النصر ، وتمكن الاتحاد أن يُحقق أول ألقابه بالسوبر بعد تجاوزه النصر بثلاثية مقابل هدف وفوزه بالنهائي على نظيرة الفيحاء بهدفين دون مقابل.