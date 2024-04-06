مستوى قياسي للذهب بالأسواق العالمية

حققت أسعار الذهب، صعوداً قياسياً مع ارتفاع العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 % عند التسوية إلى 2345.4 دولار، تزامناً مع خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 2324.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2330.06 دولار في وقت سابق من الجلسة، حيث تقدر الزيادة بأكثر من 4 % منذ بداية الأسبوع.
وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 % إلى 27.37 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.4 % إلى 928.80 دولار، وانخفض البلاديوم 2.2 % إلى 999.00 دولار. وفق “أخبار 24”.
فيما واصلت أسعار النفط الارتفاع، مع اتجاه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني بدعم من التفاؤل بنمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.