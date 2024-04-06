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جديد المحليات > مستوى قياسي للذهب بالأسواق العالمية
06/04/2024   5:38 ص

مستوى قياسي للذهب بالأسواق العالمية

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حققت أسعار الذهب، صعوداً قياسياً مع ارتفاع العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 % عند التسوية إلى 2345.4 دولار، تزامناً مع خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 2324.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2330.06 دولار في وقت سابق من الجلسة، حيث تقدر الزيادة بأكثر من 4 % منذ بداية الأسبوع.

وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 % إلى 27.37 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.4 % إلى 928.80 دولار، وانخفض البلاديوم 2.2 % إلى 999.00 دولار. وفق “أخبار 24”.

فيما واصلت أسعار النفط الارتفاع، مع اتجاه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني بدعم من التفاؤل بنمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.

مستوى قياسي للذهب بالأسواق العالمية

جديد المحليات
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