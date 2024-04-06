“تيسلا” تكشف قريباً عن سيارة أجرة آلية

تخطط شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية “تيسلا” في الثامن من أغسطس؛ لعرض سيارة أجرة آلية ذاتية القيادة، وفق ما أعلن رئيس الشركة إيلون ماسك مساء الجمعة عبر منصة “إكس”.
وذكر ماسك أن مالكي المركبات المسماة (إف إس دي) “full self-driving FSD” – أي “القيادة الذاتية الكاملة” – سيتمكنون من تشغيل مركباتهم لتصبح أشبه بسيارات أجرة آلية عندما لا يستخدمونها، بدلاً من تركها في المرآب.
وكان ماسك قد قال مؤخراً إنّ “غالبية الناس ليس لديهم أي فكرة كم سيصبح نظام إف سي دي الخاص بتيسلا جيداً”، مضيفاً أن الأمر سيكون خارقاً لدرجة أنه سيبدو غريباً في المستقبل تصوّر البشر وهم يقودون سيارات. وفق “أخبار 24”.
ويواجه ابتكار التاكسي الآلي بعض المخاطر، خصوصاً في ما يتعلق بمخاوف السلطات التنظيمية وعامة الناس بشأن السلامة.
وعقب تصريح ماسك ارتفع سعر سهم تيسلا بنسبة 6% في التداول الإلكتروني عند إغلاق بورصة نيويورك.