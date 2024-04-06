نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > “تيسلا” تكشف قريباً عن سيارة أجرة آلية
06/04/2024   3:22 م

“تيسلا” تكشف قريباً عن سيارة أجرة آلية

+ = -
46

تخطط شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية “تيسلا” في الثامن من أغسطس؛ لعرض سيارة أجرة آلية ذاتية القيادة، وفق ما أعلن رئيس الشركة إيلون ماسك مساء الجمعة عبر منصة “إكس”.

وذكر ماسك أن مالكي المركبات المسماة (إف إس دي) “full self-driving FSD” – أي “القيادة الذاتية الكاملة” – سيتمكنون من تشغيل مركباتهم لتصبح أشبه بسيارات أجرة آلية عندما لا يستخدمونها، بدلاً من تركها في المرآب.

وكان ماسك قد قال مؤخراً إنّ “غالبية الناس ليس لديهم أي فكرة كم سيصبح نظام إف سي دي الخاص بتيسلا جيداً”، مضيفاً أن الأمر سيكون خارقاً لدرجة أنه سيبدو غريباً في المستقبل تصوّر البشر وهم يقودون سيارات. وفق “أخبار 24”.

ويواجه ابتكار التاكسي الآلي بعض المخاطر، خصوصاً في ما يتعلق بمخاوف السلطات التنظيمية وعامة الناس بشأن السلامة.

وعقب تصريح ماسك ارتفع سعر سهم تيسلا بنسبة 6% في التداول الإلكتروني عند إغلاق بورصة نيويورك.

“تيسلا” تكشف قريباً عن سيارة أجرة آلية

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885293910.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com