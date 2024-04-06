ضبط 1300 شخص حاولوا دخول المملكة عبر الحدود

ضبطت الجهات الأمنية في مناطق المملكة ما يقرب من 1300 شخص خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 37% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، وذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي أسفرت الأسبوع الماضي عن ضبط 21 ألف مخالف.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان السبت، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية 21.5 ألف مخالفين، منهم 1.4 ألف مخالفين لنظام الإقامة، و4.7 ألف مخالفين لنظام أمن الحدود، و2.4 ألف مخالفين لنظام العمل، كما تم ضبط 61 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وألقت الجهات الأمنية القبض على 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، مشيرة إلى أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 61.3 ألف وافد مخالف، منهم 57 ألف رجل، وأكثر من 4 آلاف امرأة.
وأشارت وزارة الداخلية أنه جرى إحالة 54 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، ويستكمل 1600 مخالف حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 7.4 ألف مخالفين، مؤكدة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وفق “أخبار 24”.